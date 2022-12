El papelón del “marido de Pampita” durante el partido de Argentina

El legislador porteño Roberto García Moritán volvió a la carga con su violencia machista contra su par Ofelia Fernández.

En esta oportunidad, fue durante el partido de Argentina contra Polonia.

El empresario gastronómico quiso entrar de prepo al despacho de la legisladora. Incluso, después subió su intromisión a las redes sociales.

Quise invitar a @OfeFernandez_ a ver el partido pero no había nadie… pic.twitter.com/GWqD0UA08H — Roberto García Moritán (@Robergmoritan) November 30, 2022

A través de un video publicado en sus redes sociales, el marido de Pampita se mostró yendo hasta la oficina de Ofelia. Al llegar, golpeó la puerta y se lo escucha decir “Ofelia, empieza el partido. Dejá de trabajar y vení. Vamos a ver el partido”.

Ante la no respuesta intenta ingresar al despacho, lo cual no está permitido, no solo por ser una falta de respeto a la privacidad, sino porque puede considerarse como acoso aboral.

Sin embargo, eso no fue todo. En el pie de la publicación, las agresiones continuaron. “Quise invitar a Ofelia a ver el partido, pero no había nadie…”, escribió Moritán ironizando con la ausencia de la legisladora en la definición de un encuentro apasionante por el pase a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.