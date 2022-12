Fuerte denuncia de Marina Calabró deja al descubierto a famoso canal: “Lloré por una semana seguida”

Los malos manejos y las denuncias de maltrato laboral no son ninguna novedad en América TV. A finales de 2021, la denuncia de la periodista Eugenia Morea, contra el conductor Antonio Laje por maltrato hizo que María Belén Ludueña, Fiorella Viteli y Maite Pistiner, entre otras, también elevarán su voz y denunciarán al conductor.

El colectivo presentó un informe sobre el maltrato que reciben las trabajadoras en este medio.

A raíz de estos testimonios, el colectivo Periodistas Argentinas entabló una denuncia formal contra el periodista en donde adjuntaron varios relatos tanto de hombres como mujeres que habían trabajado con Laje y padecido los malos modos y tratos. Al respecto el INADI dictaminó que Antonio Laje llevó a cabo conductas perversas y violentas contra sus compañeros de trabajo.

Ahora periodista Marina Calabró encendió la mecha de la polémica cuando habló de su paso por América TV y reveló que Telefe habría tentado a Marcela Tauro para participar de El Debate de Gran Hermano. “Lloré por una semana seguida”, reflexionó la columnista de Jorge Lanata sobre la frustración que pasó en la señal de aire.

En su columna de Lanata sin Filtro (Radio Mitre), Calabró señaló que Telefe querría incorporar a la histórica figura de Intrusos (América TV) a El Debate de Gran Hermano y no estaría teniendo éxito en su búsqueda, ya que la periodista no habría aceptado: “Telefe quiere a la señora Marcela Tauro en su pantalla sí o sí”. Metiéndose en la columna, Lanata preguntó el motivo por el que América no apostó en Tauro la conducción del magazine de espectáculos que lidera Flor de la V y la respuesta de Marina fue atronadora:

“Los años de Liliana Parodi los explicaría por la escasa confianza hacia las mujeres para asumir roles de conducción, porque no ha habido oportunidades”.

A continuación, la hermana de Iliana Calabró profundizó en la situación de Tauro y compartió su frustrante experiencia personal como empleada de la señal abierta:

“Por suerte ahora está reemplazando a Flor y va a conducir Intrusos en la semana de las fiestas. Yo me fui de América después de nueve años largos porque llegué a mi techo de posibilidades. No debería contar estas cosas pero bueno… cuando se fue del Moro de Infama había un radio pasillo que decía que iba a quedar para Marcela Feudale y para mí, una dupla de conductoras mujeres”.

“Llego a la oficina de Parodi para tener una reunión, era de gran incertidumbre ese momento, porque era diciembre y se iba Santiago. Nunca me voy a olvidar de ella en su escritorio diciéndome ‘mirá Marina, tu lugar acá está garantizado pero no tengo nada mejor que ofrecerte que ser panelista de quién sea que venga. Yo no sé quién va a conducir, pero sí sé que vos vas a seguir siendo panelista’. Me lo dijo así, fue como una puñalada en el corazón. Lloré por una semana seguida, no sabés lo mal que me hizo sentir en esa reunión. Probablemente esta pequeña anécdota explique por qué Tauro no tuvo una oportunidad antes”, sentenció.