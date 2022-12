Misterio en torno a la muerte del ministro de Desarrollo Social catamarqueño

Pasadas las 23 horas, el fiscal Laureano Palacios a cargo de la investigación brindó el resultado de la segunda autopsia realizada sobre el cuerpo del ministro de Desarrollo Social de la provincia de Catamarca Juan Carlos Rojas.

El informe resultó concluyente, Rojas falleció en forma violenta por un traumatismo cráneo encefálico. En tanto sobre la investigación señaló que en un primera instancia no se vieron signos de violencia en el domicilio del político.

“Está casi descartado que sea un hecho de inseguridad. Hay varias líneas de investigación, no se descarta ninguna línea, ningún móvil; se está trabajando correctamente. Hay que ser muy cautos”, manifestó.

El resultado de la primera autopsia no arrojó daños en sus órganos pero alertó sobre un golpe en su craneo y por esta razón luego del velatorio se decidió hacer una nueva necropsia. “Estamos trabajando para cerrar un caso y que no haya dudas al respecto”, sostuvo el fiscal.

Palacios indicó que el informe de la autopsia llegó a sus manos al mediodía. “Ahí se decide hacer una segunda autopsia. Trabajamos con Homicidios, todo el tiempo que hizo falta. No hubo ningún accionar negligente por ninguna de las partes. No son concluyentes las pericias, lo que sí es contundente es el golpe en la cabeza. No están claros los hechos”.