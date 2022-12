Procesaron por abuso sexual a un actor de “El Marginal”

Jorge Emanuel García, quien encarnaba a Arnold, fue acusado por su expareja por hechos ocurridos en 2018.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 19 dispuso que el actor fue acusado de abuso sexual agravado “con acceso carnal reiterado en cuatro oportunidades”.

Según el informe judicial publicado por Infobae, la víctima contó que el presunto abuso sucedió entre abril y agosto de 2018: “Interpreté que estaba mal lo que estaba pasando, pero no tenía conciencia de que estaba siendo abusada. Hablando con diversas personas en las que yo confío, me di cuenta de que fue un abuso sexual. Yo no lo reconocía como tal”.

“Yo no entendía muy bien lo que sucedía en ese momento. Tomé conciencia de esto el año pasado. Me acuerdo de irme con un sabor amargo, con una sensación horrible, pero en ese momento no pensaba que había sido abusada”, agregó la denunciante.

Al llamárselo a indagatoria, García negó los hechos por los cuales fue denunciado, y argumentó que durante esos meses del 2018 estaba recuperándose de una cirugía y “no podía hacer movimientos explosivos ni muy bruscos, porque corría el riesgo de que se me corte el tendón de nuevo. Por eso me parece absurdo que ella diga que yo fui agresivo con ella”.