La dura acusación del hijo de Pinky tras el velorio de su madre

El sábado los restos de Lidia Satragno fueron despedidos en la Legislatura Porteña.

Gastón Satragno, hijo de la recien fallecida conductora, fue quien dio la noticias de la muerte de su madre, a los 87 años de edad. Él fue quien, además, contó que ella padecía Parkinson, y que se encontraba desmejorada en los últimos meses.

Amigos y familiares se acercaron hasta la Legislatura Porteña el sábado para darle el último adiós a la periodista, y luego del mismo, su hijo volvió a hablar con palabras muy duras.

En una entrevista con el programa “Implacables”, por El Nueve, arremetió: “A mi mamá la abandonaron, la dejaron absolutamente de lado, desde amistades a los medios. Ella la estaba pasando muy mal, pero no solo por su problema de Alzheimer, sino por las circunstancias que la rodearon al final. Toda mi familia siente lo mismo y lo peor de todo es que ella también lo sentía”.

Con respecto a su enfermedad, comentó: “Quiero contarle a la gente que mi mamá estuvo lúcida hasta el final, aunque escuchaba mal. Cada tanto veía la televisión y estaba al tanto de lo que pasaba en el país, estaba muy triste por eso”.

“Para mí es mejor que se haya ido y que no haya seguido viviendo esto que fue tan ingrato y tan lamentable. La verdad que como país y como sociedad dejamos mucho que desear. No me siento orgulloso de ser argentino, no nos merecemos nada”, cerró Satragno.