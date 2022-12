Dura editorial de Jorge Rial contra “La Nación” y “Clarín”, y quienes trataron de “vulgar” a Lionel Messi

El periodista se despachó contra los medios que maltrataron al “10” argentino, tras la victoria de la Selección Nacional contra Países Bajos.

Ya recuperado de las consecuencias que le dejó la dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid, Jorge Rial aprovechó su programa “Argenzuela” para hablar sobre lo que dejó en cuanto la frase de Lionel Messi “¿qué mirás bobo?” a un jugador neerlandés luego del partido.

El conductor pidió a ambos “hijos de puta”, que “dejen festejar a la gente” y aseguró que “ellos no tienen un problema con el fútbol ni con nada. Ellos lo que no quieren es ver contenta a la gente. Les moelsta que la gente disfrute, que la pase bien, que está feliz. La quieren triste y angustiada y diciendo que está todo mal”.

“A ver, de frente march: acá bancamos la vulgaridad. La vulgaridad de ser rebeldes contra los poderosos. ¿Así que nos quieren sumisos? ¡Pero no, no sean turros! Banco a este Messi Maradoniano hasta la médula, a este Dibu Martínez que es nuestro psicópata preferido, a Scaloni, a todos. Banco mucho a este seleccionado y tengo puesta su camiseta desde que perdió con Arabia. Yo venía medio frío con el Mundial pero ese día diji «ahora hay que apoyar a este equipo» y acá estoy, totalmente fanatizado”, agregó Rial.

“A Messi antes lo puteaban porque no cantaba el himno, porque se olvidan que hace unos años salió de un vestuario y dijo “yo no juego más, esto no es para mi”. ¿Y ahora lo vieron como canta? ¡Lo grita! Le faltó decir “Hijos de puta” y era Maradona en el 90. Y eso se ve que no les gusta”, continuó el periodista.

“Yo leí la nota, y lo que es mala leche es el título, que lo debe haber puesto uno de los jefes. En general, el que titula no es el que escribe, el que escribe es el que se gana el mango rompiéndose el lomo, buscando información, corriendo de un lado al otro. La nota podía provocar un debate inteligente, pero el título era mala leche”, comentó.

“A Clarín le cuesta poner “Argentina”. El otro día titularon “Hinchas del equipo de Argentina”. Después pusieron que se podía llegar a la final sin enfrentar a nadie. No los entiendo. ¡Si es tan lindo ver contenta a la gente!”, sumó Rial.

“Si, ya sé, ni siquiera ganar el mundial va a lograr que bajen la inflación, la pobreza o la desocupación, que son tremendas y mucho más para un gobierno peronista. Pero por lo menos un rato permitan que la gente disfrute sin bombardearla ni atacarla. Acá somos fanáticos de la vulgaridad eh”, volvió a recalcar el conductor, quien contó que tiene pasaje y entrada para la final del domingo, pero que por cábala no va a ir.

“Primero porque el viaje es una locura, segundo porque no quiero faltar tanto al laburo, y tercero porque nos está yendo muy bien sin mi allá. Para qué cortar esa secuencia”, cerró.