Soledad Silveyra piropeó a Alfa de “Gran Hermano”

La conductora original del reality habló del programa y refirió al polémico concursante.

Soledad Silveyra estuvo al frente de “Gran Hermano” en sus tres primeras ediciones y fue consultada sobre esta nueva edición y sus participantes, y habló, particularmente, de Alfa.

“No está nada mal el señor grande”, comentó la actriz en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad. Aunque aclaró: “No soy fan, pero lo ví y me gustó que haya un veterano. Está bueno porque a la gente le interesa, profesiones, otras cabezas porque se nota increíblemente la diferencia. Vi poco del programa ahora, vengo pispeando nomás”.

Silveyra, además, refirió a la conducción de Santiago del Moro, la cual, en su momento, fue critica: “Siempre le tuve una fe brutal a Santiago, siempre estuve convencida en la cuota de humanidad y trato que era necesario poner en ese programa”.

“Me encantaría ir un día a la gala, saludarlo a Santiago, y verlo, solo un recuerdo del primer Gran Hermano”, contó sobre sus ganas de participan de algún programa.

La actriz, además, recordó que “lo de Gran Hermano para mí fue maravilloso, me encantaba conducir ese programa. Fue duro, pero bonito. En aquel momento me acostaba y dormía con el último que se dormía en la casa, veía cosas que no veían los escritores a las 4 de la mañana. No me animé de entrada, así que quise hacer una prueba. Todavía me acuerdo de la primera vez que dije ‘adelante mis valientes’”.