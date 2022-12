El inesperado anuncio de Alejandro Fantino: “No vuelvo más, me hinche las …”

En las últimas horas el reconocido conductor Alejandro Fantino anunció que el próximo lunes será su último día al frente de Animales Sueltos.

Asimismo, dejó en claro que tiene deseos de reorganizar las prioridades en su vida y que no está seguro de su regreso a la pantalla chica.

“Faltan tres días para que termine Animales Sueltos. Ojalá termine con Argentina campeón del mundo. El lunes me despido de este programa y no vuelvo más’’, disparó, a modo de introducción Fantino

“Lo estoy diciendo ahora también, ya que estamos ‘crack’. Listo. Se abrió el inconsciente y vamos para adelante”, agregó.

“Termino el programa el lunes. Ojalá pueda festejar campeón del mundo Argentina. Me voy pa’ las casas, como decían en mi pueblo, y no sé cuándo voy a volver. Enero, febrero, y marzo me voy afuera”, explicó el conductor.

“Me casé hace poco… Ósea, tengo ganas de disfrutar otras cosas de la vida… No sé cuándo vuelvo. No sé si vuelvo, también’”, manifestó.

“Puede ser que vuelva acá, puede ser que no vuelva acá, puede que no labure más en tele abierta. Me hinché las pe… de todo, de todo. Me harté, tengo ganas de decir las cosas y las voy a decir acá concretamente”, remarco,