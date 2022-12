Cuti Romero y su deseo de terminar el secundario: “Quiero ser un ejemplo para mi hijo, y los niños que me conocen”

El campeón del mundo Cristian “Cuti” Romero, y actual central del Tottenham Hotspur, está viviendo un presente futbolístico es inmejorable.

Sin embargo, el crack de la Selección Argentina ha revelado que tiene una cuenta pendiente que aún no concretó: terminar el secundario.

Tras el máximo logro obtenido con la Scaloneta, el futbolista cordobés hizo un balance de su carrera y recordó: “Pensé en dejar el fútbol y esto que se me está dando es inimaginable. Estoy disfrutando el momento que me toca pasar. Hace cinco años estaba en Córdoba y pensaba en otras cosas”.

Y agregó: ”Pensé en dejar el fútbol en una etapa en la que le pasé mal. Reflexionando a la distancia, sé que esas cosas me hicieron más fuerte de la cabeza. Si me toca vivirlo en otro momento, me va a agarrar más preparado”.

Continuando con este balance, el exBelgrano manifestó su deseo de terminar el secundario y ser un ejemplo para su hijo. “Apenas debuté en Primera largué el colegio. Estaba en 4° año y ahora me arrepiento”, rememoró.

En este sentido, reconoció que su prioridad era únicamente el fútbol y los estudios quedaron en último plano: “No es un ejemplo. Ahora que tengo 24 años quiero retomarlo y terminarlo.”

“Es importante para mí, un ejemplo para mi hijo y para todos los niños que me conocen”, explicó.

Lejos de volver a su tierra natal, como lo hicieron los demás jugadores de la selección, el central retornó a Inglaterra por cuestiones laborales. Según trascendió, su pequeño hijo no tenía recomendado realizar el vuelo Qatar-Argentina y Argentina-Inglaterra y el Cuti decidió volver directo a Europa.