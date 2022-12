Salió a caminar por Francia con la camiseta de Argentina y las cosas se pusieron feas

Enriqueta Rivas, una argentina que vive en Francia, mostró en su cuenta de TikTok cómo la atacaron verbalmente por la calle cuando salió caminando con la camiseta de la Selección Argentina por las calles de París.

El vídeo lo tituló como “Reacciones inesperadas de los franceses el domingo” y tiene más de un millón de visualizaciones y miles de comentarios.

“Camino por Francia con la remera puesta y ya llevo tres bardeadas”, comenzó explicando Enriqueta. “Uno que me gritó ‘la vergüenza’. Otro que me gritó que si estoy perdida y otro que me gritó que me vaya de acá”, continuó contando en su video

https://vm.tiktok.com/ZMFWvu9Q7/

“O sea, está bien. Estamos de visitante, pero no me parece que estemos en un momento para que te tiren caca”, al mismo momento que terminó la frase unos franceses que pasaban por la cuadra de enfrente le gritaron algo que no llegó a comentar en el video. Solo se rio.

Si bien se reía de la situación, fue un momento tenso.

El video cuenta con casi dos mil comentarios en apoyo a Enriqueta y un poco en burla a los franceses. “Primero que nada, no le des pelota. Segundo, Francia”, bromeó una usuaria con respecto al título que consiguió el país europeo.

En esa misma línea se basaron muchos de los chistes que la gente le dejó escrito. “Primero, más respeto. Segundo, Francia”, comentó otra chica. “‘¿Estás perdida?’, ni que fueses un francés en la final del mundo”, comentó otro.