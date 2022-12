Encontraron muerta en un hotel de Recolecta a famosa diseñadora argentina

La reconocida diseñadora de moda Olga Naum fue encontrada muerta en una habitación del hotel Up, ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

El hallazgo se produjo el sábado pasado, un día después de que la mujer fuera vista por última vez mientras caminaba por Palermo.

El fiscal Leonel Gómez Barbella inició un expediente para intentar esclarecer su muerte y establecer las causas.

Olga Naum.

El cuerpo de la mujer de 75 años fue descubierto cerca las 11 de la mañana por personal de limpieza del hotel, luego de que no contestara los reiterados llamados que le hicieron.

La familia de Naum había denunciado su desaparición el viernes 23 de diciembre ante la Comisaría Vecinal 14-C, de la Policía de la Ciudad. De acuerdo con los que detalles que brindaron, la diseñadora había sido vista ese día mientras circulaba a pie por la avenida Figueroa Alcorta, en dirección a los bosques de Palermo.

La recepcionista del hotel -situado en la calle Pagano- le indicó a la Policía que Naum se había hospedado en la habitación 503 el día anterior a las 17 horas y que debía hacer el check out a las 11 del sábado. Como la mujer no se retiró a la hora pactada, los empleados comenzaron a llamarla para saber qué había ocurrido. Al no recibir respuesta, ingresaron al dormitorio y la encontraron muerta.

En la escena hallaron dos blisters vacíos de clonazepam, dos goteros de la misma medicación y sobre la mesa de luz, un recorte periodístico y una carta realizada en computadora con un agregado al final escrito a mano.

Todo indicaría un suicidio, aseguran fuentes del caso, en base a los datos de Criminalística y el reporte de autopsia, aunque el expediente no está cerrado. La nota manuscrita tiene una letra confusa, pero el recorte periodístico es claro.

Detalla el reciente crimen del hijo de una concejal en Saladillo. Joaquín Salgado, el principal imputado, es nieto de Naum.

El crimen ocurrió en un campo de la zona bonaerense a mediados de este mes, en medio de una zapada de músicos.

Joaquín Salgado (19), apareció con un revólver calibre .38, mató a Lorenzo King, hijo de la concejala Silvina Cotignola; e hirió a Tomás Santopolo, el bajista de 31 e hijo de la fiscal local Patricia Hortel.

Por el ataque, la fiscal Adriana Norma Pippo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Saladillo, ordenó la detención de Salgado hijo, acusado de homicidio y tentativa de homicidio. Además, decidió que el padre fuera aprehendido por tenencia y portación ilegal de las armas empleadas en el ataque. Ambos se negaron a declarar.