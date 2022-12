Rodrigo De Paul denunció penalmente a Camila Homs

En las últimas horas trascendió que el jugador del Atlético de Madrid denunció penalmente a Camila y también a su exsuegro Horacio Homs por amenazas.

La presentación se realizó en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la misma se entregaron chats explosivos de parte de los Homs para De Paul, en los cuáles también se deslizan amenazas para Tini Stoessel, actual pareja del futbolista.

Todo comenzó luego de que la colapsada caravana de los campeones del mundo por Buenos Aires -realizada el martes 20 de diciembre- retrasara la agenda de todos los involucrados.

Esto impidió que De Paul llegue a tiempo al reencuentro con sus hijos, luego de no verlos por más de un mes al disputar el mundial de fútbol, generando así un disgusto en Camila. Sin embargo, ambos habían acordado que se reencontrarían al día siguiente.

Así las cosas, Rodrigo pasó buena parte del miércoles 21 con sus hijos y después Francesca le pidió que la lleve al recital de Tini, programado para esa noche en el Campo Argentino de Polo. El campeón mundial accedió, pero Camila se lo tomó a mal y cargó duramente contra su ex al ver la foto de su hija en el show.

Rodrigo De Paul fue a ver el show de Tini con su hija Francesca.

Desde el entorno de De Paul contaron qué decían los mensajes que Homs le envió al futbolista, los cuales fueron presentados en la denuncia por amenazas. “Ya decidiste que no venga a la final del mundial”, fue lo que le dijo Rodrigo a ella. Y Camila le respondió: “Creéte eso para no creerte lo sorete que fuiste y tu capricho valió más que ese momento”. Luego, le hizo una referencia solapada a Tini: “Ya te dije. Que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. Nada más. Todavía no me conocés vos a mi. Te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea. Así que cerrá bien el orto”.

“Merecés lo peor vos. No te pienso cruzar así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos, más que por ser campeón del mundo. Quedate bien tranquilo. No vas a tener paz”, dice otro duro mensaje de Camila para Rodrigo según consta en la denuncia.