Preocupación por la salud de Darío Barassi: “Estoy muerto”

El popular conductor Darío Barassi expuso a través de sus redes sociales un problema de salud que padece.

De licencia en 100 Argentinos Dicen, Barassi tuvo que abandonar algunos proyectos laborales y pasará un Año Nuevo distinto.

Por este motivo, publlicó un video en Instagram en el que relató cómo se siente.

“Finalmente caí, estoy muerto. Panza explotada, fiebre… debe haber sido algún virus”, expresó, fastidioso por la situación que lo atraviesa vivir.

“Ay Dios, me siento para el orto. Mi mujer fue con la más chiquita a buscar a la más grande y me quedé solo. No tengo con quién quejarme por eso agarré el teléfono. No soy un buen enfermo. Me quejo, balbuceo”, indicó.

“Sigo con esta internación domiciliaria, sintiéndome para el orto”, dijo en otra historia de Instagram.