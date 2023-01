A Cinthia Fernández se le inundó la casa y estalló contra los plomeros

A la panelista le costó conseguir un profesional para un arreglo y se despachó contra el rubro.

Cinthia Fernández arrancó el año con problemas. El martes se le inundó la casa, y al no conseguir un plomero de forma inmediata, en sus redes sociales, estalló indignada: “Falta cultura de trabajo”.

Luego de terminar su participación en LAM, la panelista fue informada de lo sucedido en su hogar, y compartió en su historia de Instagram la búsqueda inmediata de algún profesional.

“Lo más loco es no encontrar un solo plomero. Uno vino y me dejó estos agujeros. Desapareció, se lo tragó la tierra. Lo llamás y el celular no es más de él. Tres plomeros. Parece que son millonarios o no sé. No se puede creer, un rubro… Igual que en la carpintería. Tremendo”, se quejó Fernández.

En tono irónico, la bailarina agregó: “Es como que si conseguís uno, casate… porque si no que te ayude dios. Tremendo, la bronca que manejo no puedo entenderlo”.