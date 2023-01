Ariel Rodríguez Palacios contó un traumático evento de su vida: “No quiero recordarlo porque me hace mal”

El chef y conductor del programa “Ariel en su salsa”, narró un evento que vivió durante su infancia que lo trauma hasta el día de hoy.

Con motivo de reyes, tanto Rodríguez Palacios como sus panelistas hablaron de su niñez. Nicolás Peralta llevó fotos de su infancia en Ascensión en tanto que Micaela Viciconte hizo lo mismo con imágenes de Mar del Plata.

Mientras hablaban sobre los regalos que recordaban habían recibido en reyes,el periodista le consultó al cocinero sobre un payaso que marcó su vida. “¿El payaso que traumó tu infancia también llegó para Reyes?” le consultó Peralta.

Ante está consulta Palacios respondió: “No quiero recordarlo porque me hace mal. El payaso maldito no sé si no habrá venido con los Reyes o en un cumpleaños. Prefiero ni recordarlo. ¿Sabe lo que fue dormir en la infancia con ese payaso mirándome fijo a la noche y pensando que camina y te agarra o te respira de cerca?… quedé muy traumado”.

Y agregó: “Les voy a contar una cosa que no sabe nadie: dormía en un cuarto con mi hermano en una camita al lado de la otra y con una mesita de luz al medio. Al lado de la puerta de la habitación había una escalera que iba a un piso de abajo. Si estaba la puerta abierta, yo veía directo la escalera Tenía terror”.

“Me levantaba a la noche y me quedaba asustado en la puerta del cuarto de mis viejos pero no quería moverme porque encima estaba el payaso y sentía que me miraba. Un día y esto lo juro, sentí que alguien me tiraba de las patas, que estaban para adelante apuntando a la puerta que daba a la escalera…lo cuento y todavía se me eriza la piel”, finalizó.