La familia Baéz Sosa rechazó una colecta de Santi Maratea: LOS MOTIVOS

El influencer Santi Maratea anunció a través de sus redes sociales que finalmente no hará la colecta propuesta para ayudar a la madre y al padre de Fernando Báez Sosa, Graciela y Silvino.

Maratea se había enterado que el papá del joven asesinado hace changas para poder solventar los gastos del juicio que se lleva a cabo en el partido de Dolores. “Lo hacemos? (Está hablando del padre de Fernando Báez sosa)”, fue la pregunta disparadora en su cuenta de Twitter, a pesar de que la propuesta sumó más de 78 mil “megusta”, la familia dijo que no recibirá el dinero.

“Los papás de Fernando no quieren aceptar plata de nadie, ya les han ofrecido en estos tres años por diferentes motivos, y no quieren. Están superagradecidos por todo el apoyo”, contó en sus historias de Instagram Maratea.

"Santi Maratea":

Por historias que publicó en Instagram pic.twitter.com/BX7Yw9isI0 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 7, 2023

“Yo siempre que arranco una colecta veo lo que me dicen en Twitter. A veces la hago y a veces no, porque ya se hizo o porque no es necesario. Mucha gente me pidió que ayudemos a los padres de Fernando y por eso lo consulté con ustedes”, agregó.

Algunos medios llegaron a informar que la colecta ya estaba en marcha, sin embargo, Maratea aclaró que eso no es así. “Es innegable que todo el país está esperando que se haga justicia por Fernando”, se pudo leer en uno de los videos subidos donde se ve al influencer hablando.

“Los padres no necesitan que hagamos una colecta, necesitan que haya justicia y que apoyemos a la familia”, dijo Maratea y contó que habló con el abogado de la familia, Fernando Burlando.

Él comunicó que la familia está agradecida con el gesto, pero que no va a aceptar la plata. Además, señaló que este 18 de enero se cumplen tres años del asesinato de Fernando a manos de los ocho rugbiers, cuando lo atacaron a golpes en la puerta del boliche Le Brique, ubicado en la ciudad balnearia de Villa Gesell.

“Estaría bueno hacer algo, unidos, apoyando a los papás”, soltó Maratea, en alusión al pedido de la familia de Fernando, y relacionó la fecha con el día en el que la Selección Masculina de Fútbol argentino se consagró como campeona del mundo, el pasado 18 de diciembre. «Fue el día de máxima unión y amor nacional de los últimos 30 años, es un dato interesante que quería remarcar y estaría buenísimo que nos unamos todos para apoyar a los padres de Fernando y que se haga Justicia», cerró.