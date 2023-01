Brasilia: las hordas bolsonaristas destruyen obras de arte invaluables y piezas históricas irremplazables

Los miles de seguidores del exmandatario de Brasil Jair Bolsonaro que invadieron este domingo el Palacio del Planalto, el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema), en Brasilia, provocaron cuantiosos daños, algunos de ellos irreparables, teniendo en cuenta el carácter histórico y arquitectónico de los edificios diseñados por el famoso arquitecto Oscar Niemeyer.

Dentro de los predios de los tres poderes, muebles y obras de arte fueron destruidos, según se pudo ver en la cobertura de medios locales, así como en material audiovisual publicado en redes sociales.

En un video publicado en la red social Twitter, un manifestante sostenía una puerta del despacho de uno de los integrantes del STF y titular del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Moraes, uno de los principales destinatarios de los insultos y críticas de Bolsonaro.

Plenário do Supremo Tribunal Federal antes e depois da invasão. Não entendo quem chama isso de manifestação. Depredação do patrimônio público, que é de todos nós, tem nome, vandalismo, e tem de ser punida como tal. #justiça #justiçaparatodos #impunidadenão pic.twitter.com/VS4nslFqXt

En otros videos, filmados dentro del STF, se veían manifestantes utilizando parte del histórico mobiliario, con un siglo de antigüedad para romper las ventanas de vidrio del predio.

La misma escena se repitió en el Palacio del Planalto, sede del gobierno federal, según fotos publicadas por el portal de noticias G1, del grupo O Globo.

Estarrecedoras as imagens de depredação no interior do Palácio do Planalto. pic.twitter.com/Tz5YePYGL7