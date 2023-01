La revelación de Viviana Canosa tras su escandalosa salida de A24

“Viviana con Vos” terminó de manera abrupta en la señal de cable en agosto de 2022, y la periodista ahora salió a contar qué fue que sucedió con esa situación.

Viviana Canosa fue entrevistada por Marcelo Polino para su programa “Polino auténtico”, por Radio Mitre, y reveló detalles que antes no se sabían.

“De A24 me fui de otra manera, eso fue distinto porque yo venía teniendo las mismas dificultades con los mismos personajes. Y un día les digo: ‘Chicos, me parece que no me pueden decir que esto no lo puedo hacer’. Ese día era: ‘Esto no, esto no, esto no…’. Eran varias cosas que no. Y le digo: ‘Mirá, si todo se complica yo me voy porque yo necesito trabajar tranquila y en libertad’, que fue lo que habíamos hablado y hasta ese día había sido así”, comentó.

Y acto seguido, Canosa agregó: “Y fue como que lo solté. Pero me fui bien. Después, de hecho, el dueño del canal me llamó y me agradeció. Y yo le agradecí hasta ese momento todo lo que había pasado”.

“Antes no sabía sentarme y hablar las cosas de frente. Me enrollaba tanto la cabeza, que decía ‘me voy’ y abandonaba el rumbo. Ahora no, me puedo plantar y decir: ‘Mirá, si esto es así, a mí no me gusta y me quiero ir’. Pero más elaborado y más profundo. En este caso no fue lo mejor. Yo había pasado hasta ese momento varios años fabulosos en el canal. Pero fue una decisión que, a la distancia, también digo: ‘Qué valiente’”, se sinceró la conductora.

La conductora, además, contó que en febrero regresará a la televisión, al prime time de LN+. “Todo lo que me está pasando es una bendición de Dios. Siento que estos últimos años encontré el equilibrio perfecto de gente buena, tanto en lo personal como en lo profesional. Estoy muy entusiasmada con eso”, contó Canosa.