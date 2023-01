Un nene de 6 años le disparó a su maestra que está grave

Este viernes, un tiroteo alarmó a los residentes de la ciudad de Newport News, en el estado de Virginia, Estados Unidos.

Un niño de 6 años disparó a su maestra en el salón de clases de la escuela primaria Richneck y se encuentra bajo custodia policial.

Las autoridades confirmaron que no se trató de un accidente.

A Virginia teacher who was critically injured when she was shot by a 6-year-old student in Newport News is showing signs of improvement as authorities struggle to understand how a child so young could be involved in a school shooting, https://t.co/wmZ62rvQa1 pic.twitter.com/MrscZ8PliP