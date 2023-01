¿Famoso conductor argentino a juicio contra el Grupo Clarín?

Este mediodía un fuerte rumor acerca de un posible juicio millonario contra Todo Noticias(TN), se estableció en la mesa de Intrusos, el ciclo conducido por Florencia de la V.

El trascendido aseguraba que Carlos“Bebe” Contepomi no solo abandona la señal en donde trabajo por más de dos décadas sino que además le realizaría un juicio millonario al grupo Clarín.

Karina Iavícoli, fue la primera en dar la información de último momento al aire. “Trabajó años en El Trece y TN y de un día para el otro decidió romper la relación contractual que mantenía con el canal. Lo que llama la atención es que mandó una carta documento por una cifra astronómica. A mi me dijeron que es de 150 millones de pesos”, explicó la panelista del ciclo de chimentos.

Por su lado tanto Guido Záffora como Sebastián “Pampito” Perelló se sumaron a esta información y agregaron más datos.“A mí me dijeron que es por 500 millones de pesos que le reclama”, afirmó Záffora.

“Estaban negociando para una salida del canal lo más tranquila posible. Y de golpe el canal se sorprende…en el canal dicen ‘esto es una traición’”, agregó.

“Ese número tan grande tiene una explicación. Tiene que ver con el nombre de su programa, La Viola. Ahí viene el escándalo: a quién le pertenece el nombre, si a él o al canal”, comentó Pampito.

Fue el propio Contepomi quien utilizó su cuenta de Instagram para despegarse del conflicto y negar de esta información.

“Me están preguntando por un supuesto juicio millonario a TN. No inicié ningún juicio de ningún tipo. Hasta la semana pasada seguí haciendo La Viola y yendo a Telenoche y acá estoy a disposición. Los que me conocen saben que odio los conflictos y voy de frente para resolver los problemas”, afirmó.