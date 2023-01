Estaba en vivo, se descompensó y preocupó a todos: “No me estoy sintiendo muy bien”

La cronista Jessica Robb alarmó a quienes se encontraban del otro lado de las pantallas mientras daba un reporte de noticias para Canadian Television Network.

Su caso se viralizó y el alcance fue tanto que incluso hizo una actualización sobre su estado de salud tras el incidente.

La periodista hacía su segmento como de costumbre, cuando de repente comenzó a lucir inestable. Su semblante cambió súbitamente y no pudo evitar comentarle su malestar a su coanfitriona, Nahreman Issa: “Lo siento, Nahreman, no me siento muy bien en este momento y estoy a punto de…”, compartió mientras parecía que se iba a desmayar.

BREAKING: CTV News field reporter has some sort of medical emergency on camera. Unrelated: Bell owns CTV. pic.twitter.com/OiZGENGxvD pic.twitter.com/CfazlTV5LN — Keean Bexte (@TheRealKeean) January 9, 2023

Como todo estaba en vivo, no hubo más detalles. La comunicadora central del programa únicamente se enfocó en continuar con la información y aclarar: “Nos aseguraremos de que Jessica esté bien y les daremos una actualización un poco más tarde”, dijo para los televidentes.

Jessica no estaba sola en el instante del incidente, sino que tenía a un camarógrafo a su lado. Sin embargo, su tema de salud se convirtió en una conversación fuerte en las redes sociales. Los televidentes no dudaron en hacer sus propias suposiciones. La mayoría se preguntaba qué era lo que le había ocurrido a la mujer. Algunos hasta especularon que la empresa de televisión la habría obligado a ponerse varios refuerzos de la vacuna contra el Covid-19. Las sospechas fueron muchas y todas apuntaban a que había algo grave en la salud de la joven.

Finalmente, el canal optó por enviar un comunicado: “Gracias a todos los que preguntaron por nuestra reportera, que se enfermó durante las noticias de las 18 h. Jessica Robb se siente mejor y ahora está descansando”. Sin embargo, eso no fue suficiente. La propia periodista tuvo que enviar un mensaje a sus seguidores a través de la cuenta de Twitter de la cadena.

La periodista agradeció a los usuarios por preocuparse, y también disipó las dudas: “El domingo por la noche viví un momento muy personal y vulnerable mientras informaba en vivo. Desde entonces, se ha compartido miles de veces, junto con teorías sin fundamento sobre la causa. He recibido una cantidad abrumadora de mensajes de acoso y odio, ligado a teorías falsas sobre el motivo del incidente”, comenzó la publicación.

A message from Jessica Robb: On Sunday night, a very personal and vulnerable moment unfolded as I reported live on air. pic.twitter.com/WbMNWhsoN7 — CTV Edmonton (@ctvedmonton) January 9, 2023

La mujer no detalló las causas de su descompensación, pero sí quiso darles más detalles a quienes se habían preocupado genuinamente por ella: “A todos los que se han comunicado con mensajes de apoyo, de buenos deseos y preocupación, gracias. Si bien no compartiré públicamente información médica privada, puedo decir que no hay motivo de preocupación y que el conocimiento de mis propios antecedentes médicos proporciona una explicación razonable del malestar. Sin embargo, puedo confirmar que la situación no estaba relacionada de ninguna manera con la vacuna contra el Covid-19″, cerró.