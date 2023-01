HISTÓRICO: película argentina ganadora en los Golden Globes 2023

Este martes se entregan los Premios Globo de Oro a lo mejor del cine y la TV estadounidenses.

La edición 80° de los galardones de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) comenzó a las 22 (hora argentina).

Argentina, 1985 ganó el Globo de Oro a “Mejor Película en idioma no inglés”.

So excited to see Argentina, 1985 win for Best Motion Picture – Non-English Language tonight! 💛



