La hija de Elvis Presley al borde de la muerte

Lisa Marie Presley fue llevada de urgencias a un hospital de California, Estados Unidos el jueves tras un paro cardiaco, de acuerdo con el portal especializado en entretenimiento TMZ.

La única hija de Elvis Presley volvió a recuperar el pulso tras una resucitación cardiopulmonar efectuada por paramédicos, informó el medio que citó fuentes cercanas a la mujer de 54 años de edad.

Su madre, Priscilla, confirmó que estaba en el hospital y dijo que estaba “recibiendo los mejores cuidados”.

“Por favor, manténganla a ella y a nuestra familia en sus oraciones. Sentimos las oraciones de todo el mundo y pedimos privacidad durante este tiempo”, señaló Priscilla Presley en un comunicado.

Hace solo unos días Presley asistió a la ceremonia de los Globos de Oro junto a su madre Priscilla, donde vieron al actor Austin Butler ganar el premio a mejor actor de drama por su poderosa interpretación en “Elvis”.

Lisa Marie Presley was mind blown watching Austin Butler as a "spot on" Elvis. #GoldenGlobes pic.twitter.com/UNTgjGX21y