Preocupa la salud de Carmen Barbieri: “Fue una ambulancia a su casa, no fue una pavada”

La salud de Carmen Barbieri fue un tema a tratar en el programa Intrusos, debido a que la capocómica no se presentó en Mañanísima ayer, generando preocupación.

Flor de la V, conductora del ciclo de AméricaTV le consultó a Pampito Perelló, panelista de ambos programas, qué pasó con la mamá de Fede Bal.

“Lamentablemente, ayer no pudo ir al programa y pensamos que hoy iba a volver, pero no. Decidió tomarse un día más. Anoche hablé con ella. Fue una ambulancia a su casa, no fue una pavada, fue un tema bastante duro”, comenzó contando el periodista.

“Ella pensó que le estaba dando un derrame porque no podía hablar, no se podía parar. Llamó a Penca, su secretaria para que la asistiera. Penca llegó, llamó a la ambulancia, la revisó el médico y tenía la presión muy baja”, continuó Pampito.

Perelló explicó que Barbieri está tomando unos calmantes tras haberse caído y lesionado uno de los brazos.

“Para mí, este calor no ayuda”, agregó De la V, preocupada, a lo que Pampito agregó que, además, otro de los factores es que Carmen no para.

“No se toma vacaciones. No quiere tomarse vacaciones”, aseguró el panelista.