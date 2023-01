Dady Brieva confesó cuánto gana por función en la temporada de verano

El actor contó cuánto dinero se lleva por cada presentación de su unipersonal “Super Dady, el mago del tiempo”, con el que recorre la costa bonaerense.

Luego de recorrer todo el país y ahora instalarse en la costa atlántica, con funciones en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium, y gira por las distintas playas cercanas, el actor estuvo presente en un móvil de LAM y charló con Ángel De Brito sobre su presente.

“La temporada de Mar del Plata es amplia, hay de todo, estaba la época de los Midachi y ahora hay tres o cuatro que cortan bien y después yo tengo mis números, que son chiquitos pero que están muy buenos, porque yo estoy solo”, señaló el actor.

Y reveló cuánto factura en promedio y por función, con una entrada a precio popular: “Te lo digo sin careta, yo meto en San Bernardo 400 personas a 3000 pesos la entrada, para mí representa un palo doscientos, con el 70 por ciento me quedan 800 mil pesos. Para mí solo es un lujo”.

Dady, también habló de su forma de trabajar en la actualidad y la comparó con otros tiempos: “Yo decidí hacerlo así, si es el cumpleaños de mi hijo no trabajo, por eso no hago Midachi tampoco. No quiero que me envuelva el quilombo de nuevo. Hubo una época en la que nosotros hicimos mucha plata y perdimos muchas cosas también. Por eso ahora quiero tomarme mis tiempos”.

“Con Midachi le dábamos rosca todos los días. Ya no invierto más, tengo un lindo capital producto del esfuerzo. Cuando hay que cambiar para vivir, cambio. Si me viene de más, no la devuelvo y si me falta, no me pongo a llorar”, agregó.

Y sobre el regreso del trío, aclaró: “Estábamos hablando que el 16 de julio cumplimos 40 años con Midachi y la verdad es que sería lindo hacer un festejo, pero no me gustaría abrir de nuevo la pyme y contratar gente. Por un lado, me da fiaca volver a armar un espectáculo y por otro, me da duda. No sé cómo funcionará hoy el humor de Midachi y un poco me asusta”, admitió, y después confesó que le da miedo no liderar la taquilla. “Me da cagazo, prefiero no asumir la responsabilidad de que vuelva Midachi y no me bancaría no estar primero en recaudación”.