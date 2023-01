Egipto: hallan un objeto relacionado con Messi de hace 4.300 años

Tras ganar la Copa del Mundo en Qatar, el diez argentino Lionel Messi volvió a ser noticia, pero no por llevar la pelota atada en el PSG o por un recuerdo con la Selección Argentina, sino por su relación con un increíble hallazgo en Egipto.

Arqueólogos egipcios encontraron una puerta falsa de un tal Messi, que nada tiene que ver con el astro argentino. Los registros datan de 4300 años de antigüedad y en la zona los profesionales se encontraron un objeto muy particular.

Apparently it's Messi's year🫶#Egypt announces a major archaeological discovery today in Saqqara – 4,300-year-old tombs from ancient Egypt. Surprisingly, the statues belonged to a person named #Messi at that time😳🇪🇬❤️ pic.twitter.com/cACbg973kA