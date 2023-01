Internaron de urgencia a la novia de Piqué

Luego de la exposición mediática por la canción de Shakira y Bizarrap, Clara Chía Martí no pasó sus mejores días y tuvo que alojarse en casa de sus padres.

Recientemente se supo que tuvo que ser internada por un ataque de ansiedad, pero no habría sido por el popular tema de la cantante colombiana, sino que habría sido por una supuesta infidelidad de Gerard Piqué.

La joven de 22 años fue atendida en el Hospital Quirónsalud de Barcelona luego de sufrir un cuadro de ansiedad. Según medios locales, la pareja del exfutbolista está superada y se siente acosada en redes sociales por los fanáticos.

Pero no tiene que ver en su totalidad por lo que sucedió tras la canción de Shakira sino que tiene que ver con que encontró pruebas de infidelidad de parte del empresario.

Habría estado con una abogada de 20 años, prima de un jugador del Barcelona. Ese habría sido el detonante de su cuadro.

“La crisis de ansiedad no viene por la canción. Hay otro motivo de peso, pero no culpabilicen a Shakira de algo que ella no tiene nada que ver. ¿Será que Clarita descubrió algo?”, escribió el paparazzi Jordi Martin, quien sigue la familia Piqué-Shakira desde hace años.