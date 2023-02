Se pudrió todo en Casados con Hijos entre Darío Lopilato y Marcelo De Bellis: “No se hablan”

Casados con hijos es una de las obras más vistas de la plaza teatral porteña, pero una fuerte versión asegura que, a pesar de ello, una fuerte interna atraviesa a dos de sus principales figuras: Darío Lopilato y Marcelo De Bellis.

Según contó la periodista de espectáculos Marcela Tauro este lunes, en Intrusos (América TV), las cosas no estarían del todo bien entre los actores que interpretan a Coqui Argento y Dardo Fuseneco.

“No hay la mejor onda entre Darío Lopilato y Marcelo De Bellis. No se hablan directamente. Antes se llevaban bien pero hace un año atrás o dos empezó toda esta interna, no es algo actual”, aseguró la periodista en el ciclo que conduce Flor de la V.

“Uno de afuera no apostaría a qué pasaba algo entre ellos. Pero aparentemente tienen los dos carácter muy fuerte y tiene que ver este escándalo con una cuestión de ego.”, explicó.

“A uno le empezó a molestar que el otro estiraba mucho y habla de más en la función no dándole lugar”, sumó Tauro.

“Están haciendo un exitazo en la calle Corrientes y a partir de ahí empezó toda la interna. No es una cuestión de celos pero lo que sí me dicen es que Marcelo se quejaba porque Darío alargaba mucho. Arriba del escenario no se nota nada, sale espectacular la función, pero entre ellos no se hablan”, concluyó Marcela.