Pérdida irreparable: las obras del Nodo Obelisco destruyeron mayólicas protegidas como monumento histórico

Parte de las históricas mayólicas de la estación Diagonal Norte de la línea C fueron dañadas de forma irreparable y muchas de ellas completamente destruidas en el marco de las obras del Nodo Obelisco.

El proyecto, cuyas primeras etapas fueron inauguradas en 2019, pero que aún permanece en obra, consistió en una reformulación de los accesos de las estaciones Nueve de Julio de la línea D y Diagonal Norte de la línea C.

De esta manera, se clausuraron algunos de los accesos originales de ambas estaciones, que fueron reemplazados por uno nuevo -de generosas dimensiones- sobre la calle Sarmiento al 800.

Entre 2018 y 2019, con antelación al inicio de los trabajos, parte de las mayólicas de los accesos a clausurar fueron retiradas del lugar y almacenadas en lo que más tarde se conocería como Laboratorio Patrimonial Centenera.

No obstante, no fue esta la suerte de todas las piezas: al menos parte de las mayólicas de uno de los accesos clausurados, donde se encontraba una escalera mecánica, no fueron retiradas y sufrieron un enorme deterioro producto de los trabajos y del escaso cuidado con el que se intervino en el área.

La estación Diagonal Norte -así como el resto de la línea C, salvo las terminales Retiro y Constitución- fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1997, por lo que cualquier intervención debe contar con la aprobación de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos

Las mayólicas, cabe recordar, datan de la década de 1930 y fueron colocadas a instancias de la Compañía Hispano Argentina de Obras Públicas y Finanzas (CHADOPyF), constructora de las líneas C, D y E. La línea C, en particular, cuenta con una decoración de marcado estilo español tanto en la ornamentación como en la serie de 12 murales conocidos como “Paisajes de España” ubicados en las estaciones San Juan, Independencia, Moreno, Avenida de Mayo, Diagonal Norte y Lavalle.