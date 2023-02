Viviana Canosa reveló que tuvo un romance con importante dirigente de Juntos por el Cambio

De cara a su debut con nuevo programa en la pantalla de LN+, la controvertida conductora Viviana Canosa, reveló una noticia que dejó boquiabierto a más de un periodista.

Según parece durante buena parte de 2022, y tal vez mientras estallaba el escándalo de su renuncia a su ciclo de A24, Viviana vivió un romance con una figura fuerte de la política argentina. Alguien quien, según dijo, fue varias veces en Viviana con vos como invitado y que, claramente, no es Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, como se rumoreaba.

Así lo reveló la conductora en una entrevista a fondo que le hicieron en La Nación. Todo empezó cuando le preguntaron por si alguno de los romances con políticos que le endilgaron en el último tiempo había sido real: “No. Los romances con políticos que sí tuve no los conoce nadie”, indicó.

“En los últimos tiempos tuve una relación con alguien de Cambiemos, pero nadie lo va a saber”, confesó.

Sin embargo, Canosa dio por terminada esa historia: “Es una gran persona pero me di cuenta que no estoy en condiciones de dedicarle a un hombre más tiempo que a mi hija”.

“Soy de entregarme cuando me enamoro, pero a este hombre le escatimé. Además, me da mucho pudor”, siguió, a modo de mea culpa.

Para más datos, Canosa indicó que el hombre “la cortejó mucho tiempo”, pero la relación duró “muy pocos meses”.

“Fue el año pasado, él vino muchas veces de invitado a mi programa. De hecho, después de terminar, volvió. Es muy decente y honesto, pero yo no pude”, cerró la conductora, quien dijo sólo tener energía para dedicarle a su hija Martina y señaló: “Hoy no me veo formando pareja, no está en mi cabeza”.