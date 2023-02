Familiares de Máximo Thomsen atacaron brutalmente a un periodista en Zárate

En la tarde del lunes, la ciudad de Zárate fue testigo de un violento ataque a la prensa, vinculado directamente al asesinato de Fernando Báez Sosa.

Horas después de conocerse la sentencia a los ocho rugbiers condenados por matar a Fernando Báez Sosa, un equipo de América Noticias fue brutalmente agredido en la puerta de la casa de Máximo Thomsen, uno de los cinco condenados a cadena perpetua.

El cronista Gabriel Prósperi realizaba una salida al aire desde la puerta del domicilio, y contaba que había intentado comunicarse con la familia de Thomsen, sin tener éxito hasta ese momento. De repente, se ve cómo el periodista busca entrevistar al hermano del joven, que recién llegaba al lugar. Se escuchan voces y alguien grita: “No les alcanzó con la sentencia”. Son unos segundos nada más. De repente, advierte una situación que lo hace gritar “no” en reiteradas oportunidades, y en ese momento el camarógrafo pierde el control y la imagen funde a negro.

El hecho causó conmoción en el piso, donde los conductores Rolando Graña y Soledad Larghi intentaban explicar lo sucedido. La incertidumbre era total, porque no lograban comunicarse con el equipo apostado en la ciudad bonarense y la única certeza era que el camarógrafo estaba herido.

Posteriormente, reconstruyeron la situación, en la que se vio cómo se trató de un ataque premeditado.

Un automóvil cruza la posición de los periodistas y estaciona unos metros más adelante. Baja el hermano de Thomsen, que camina por la vereda de su casa y se dirige hacia Prósperi, mientras que otro hombre cruza la vereda para no salir en la cámara y golpear al camarógrafo mientras realizaba su tarea.

Hay una tercera persona en el vehículo, aunque no sale en el cuadro, y es Rosalía Zárate, la madre del condenado. Los tres venían de los tribunales de Dolores, donde se había dictado la histórica sentencia. De hecho el agresor fue una de las personas que asiste a Thomsen luego de que se desmayara al escuchar su condena perpetua. Según informaron los periodistas que siguieron el día a día en el juicio, esta tarde fue la primera vez que asistía a la ciudad bonaerense.

Minutos después, el cronista salió al aire para dar su testimonio en caliente. “Yo estoy bien, el que no está bien es Valentín. Le partieron la boca, se está atendiendo en el hospital público de Zarate. Fue una agresión brutal, desmedida e inesperada”, señaló Prósperi.

El cronista relató como fueron los hechos. Contó que la madre de Thomsen fue la primera que comenzó con las agresiones. “Viene hacia mí, me tira un botellazo”, explicó.

Mientras, el hombre de remera oscura fue directo a buscar a su compañero. “Yo digo ’no, no, no’, porque no podía creer que nos venían a agredir. Cuando bajo la vista y veo a un costado a la madre, aparece otro hombre, al que los más jóvenes denominaban como “tío”, y ese el que agrede a Valentín. No sabemos si le pegó con el puño o con otro elemento, pero enseguida fue a buscar la cámara, a tirarla, a pegarle a Valentín”.