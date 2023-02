El cine se despide de la legendaria Graciela Borges

La aclamada actriz argentina Graciela Borges anunció su retiro de la pantalla grande, en una entrevista con motivo del reestreno de Alquimia, su obra de teatro, en el Auditorium de Mar del Plata.

“Las películas ya las dejé”, señaló la protagonista de El dependiente, Crónica de una señora y La ciénaga, entre otros filmes.

En una entrevista con Federico Bruno (Télam), Graciela Borges admitió que “ya dejó” las películas y cuando le preguntaron las razones, expresó:

“Me cansé mucho las últimas dos películas que hice. Las amé, pero fueron muy difíciles. Filmé con Campanella y Trapero, justo antes de este bicho que nos humilló tanto”.

La actriz hizo referencia a El cuento de las comadrejas, junto a Juan José Campanella, y La quietud, junto a Pablo Trapero, sus dos últimos trabajos en la pantalla grande.

Más allá del anuncio de quien fue dirigida por grandes cineastas de la talla de Leonardo Favio, Pablo Trapero, Lucrecia Martel, Juan José Campanella, Ana Katz y María Luisa Bemberg, Borges deslizó que podría no tratarse de algo definitivo:

“Las decisiones nunca son muy firmes, pero creo que me va a costar mucho. Tuve películas donde hice muchos personajes diferentes, mucha cosa linda, premiada adentro y afuera, pero cuando uno tiene una carrera tan especial se hace muy complicado elegir otra vez. Es raro que te llegue un guion que te guste, que no tengas idea de haberlo actuado antes. Que sea algo diferente, algo por conocer”.

“Me gusta encontrarme con personajes que tenga que ir descubriendo, romperme la cabeza para saber cómo caminan o cómo hablan. Tuve guionistas maravillosos, ahora se me viene a la cabeza Aída Bortnik, que era una genia y contó las historias argentinas como nadie. Lo que quiero es tener ganas. Hace poco me llamó Ana Katz para hacer un pequeño personaje en una serie que está filmando con Carla Peterson y otra gente linda, y me convenció. Me divertí y lo pasé bien, pero fueron solo unos días”, agregó.