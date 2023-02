Lourdes Sánchez rompió el silencio tras la publicación de los chats: “Con Fede tengo una amistad re linda”

Luego de haber sido señalada como una de las famosos que estuvo con Federico Bal y filtrarse supuestos chats que comprobarían esta relación, la bailarina Lourdes Sánchez rompió el silencio.

Presuntamente indagada por las imágenes de una conversación que le adjudicaron, Lourdes sentó su firme postura:

“Cuando me mandaron un mensaje con ese chat, dije ‘no pueden estar subiendo esto, es un chiste’. Nada me parecía real de lo que estaba viendo. Están haciendo un circo. No tengo nada que ver con Fede más que una amistad re linda”, sostuvo.

Por otro lado, ante la consulta sobre esta polémica que llegó a poco de haber recibido la propuesta de casamiento del Chato Prada, con quien tiene a su pequeño Valentín, la entrevistada señaló:

“Eso para mí molestó, porque fue una propuesta de casamiento hermosa. No te pueden ver bien. Y, bueno, metieron a tantas en estos amoríos con Fede, que me iban a meter a mí porque yo bailé con él y en una coreografía (en el Bailando), nos dimos un beso”.

“Yo soy del medio y mi marido también. En aquel momento, le pedimos permiso al Chato para darnos un beso. Y él, con sentido del show, dijo que sí, que lo hiciéramos. No hay lo que por ahí quieren que haya”, continuó.