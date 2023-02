El dramático momento de salud que atraviesa Silvina Luna

La ex vedette, Silvina Luna, utilizó sus redes sociales para redactar un sentido texto en el que narra el momento que atraviesa a la espera de un transplante de riñón.

Años atrás la modelo se sometió a una intervención estética en manos de Aníbal Lotocki, hoy condenado a cuatro años de prision por lesiones graves. Producto de la misma Luna sufrió graves problemas en su salud.

“Sus riñones dejaron de funcionar”, explicó ayer en Intrusos Guido Záffora. Asimismo fue quien contó el preocupante momento que atraviesa la ex Gran Hermano.

“Hola, estoy agradecida de la cantidad de mensajes que recibí, se siente el amor, me emociona mucho. Gracias a las personas que me escriben contándome historias similares y me dan aliento. Gracias a todos los periodistas de todos los medio gráficos y televisivos. Agradezco su interés en contar mi historia. Hoy tengo la energía en el tratamiento que estoy haciendo”, comienza el texto de Luna.

Y prosigue: “Hoy la vida me propone esto y lo encaro con todas mis fuerzas, aferrándome a la vida. Y encontrando sentido en las cosas más simples. Agradezcan mucho lo que tienen, seguramente tengan una lista enorme, no den nada por sentado”.