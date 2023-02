Mirtha Legrand contó detalles de su vuelta a la televisión

La diva adelantó su regreso a la pantalla eltrece y comentó qué hará para su cumpleaños que será en unos días.

Mirtha Legrand fue el sábado a ver la obra de teatro “Tom, Dick and Harry” y su visita no pasó desapercibida. Terminada la función fue aplaudida de pie, ovacionada por el público y le entregaron un ramo de flores.

Después del emotivo momento, la conductora fue entrevistada por TN, a quien le contó sobre qué le pareció el espectáculo, dirigido por Nicolás Cabré y protagonizado por Mariano Martínez: “Ellos estuvieron en mi último programa y les prometí que iba a venir. Es mi primer salida en Buenos Aires, estuve en Mar del Plata mucho tiempo. Ahora vine acá y cumplí con ellos. Me divertí muchísimo, me he reído tanto. Está muy bien lograda”.

Luego Mirtha habló de su posible regreso a eltrece: “Vuelvo a la televisión los fines de semana y estamos en tratativas con Adrián Suar, ya casi está. Faltan algunas cosas que no voy a decir”.

“La Chiqui”, además, comentó que se siente siempre acompañada por su público. y ya se encuentra organizando su cumpleaños el próximo 23 de febrero: “Voy a festejarlo en mi casa, va a ser una reunión con amigos”.