La drástica decisión del Indio Solari: “No tengo ganas de seguir”

El cantante habló sobre su estado de salud y sobre cómo continuará su carrera.

El Indio Solari confirmó la noticia que sus fanáticos no querían escuchar, su retiro de los escenarios. El líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado fue entrevistado por una radio española y confesó que está considerando la posibilidad de no presentarse más en vivo.

“En este momento la puerta está entreabierta porque mi enfermedad, más allá de lo que te quiera contar, porque no quiero transformar esto en una cosa crítica, no me está permitiendo estar en mi mejor versión. No tengo más ganas, no quiero ser un artista que está peleando en el escenario. Ya cumplí mi tiempo”, dijo El Indio.

“El Indio no tiene ganas de hacer directos, tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera. No estoy sufriendo ni penando, no extraño el escenario. Debés en cuando, cuando los veo a los chicos, me agarra una cosita, pero no es un drama. A mí lo que más me gusta es hacer diez canciones nuevas cuando saco un álbum, para que la cante la gente. Eso sí me costaría tener que dejarlo”, agregó el cantante, hablando de sí mismo en tercera persona.

Además, el músico comentó que en esta oportunidad no sacará el disco en formato físico. “No tengo más ganas de meterme en la fabricación, yo soy un artista independiente y todo eso de la impresión… Ya directamente estoy armando la ilustración como hizo con (el lanzamiento) de El Mister y los Marsupiales extintos”.