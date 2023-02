Las razones de la pelea entre Nicole Neumann y su hija Indiana: no se ven hace tres meses

Desde hace meses, llama la atención que la modelo argentina Nicole Neumann, dejó de subir fotos con su hija mayor. Tanto en las fiestas de fin de año como en las vacaciones y los diferentes viajes que realizó, la ausencia de Indiana es más que llamativa.

Mientras sus hermanas Alegra y Sienna aparecen sonrientes junto a la rubia y a su novio Manu Urcera, de la mayor no hay ni noticias.

Eso sí, cuando los usuarios ingresan a las cuentas de Cubero o de su pareja Mica Viciconte la cosa cambia. Ahí aparece Indiana, siempre sonriente y bien cerca de su padre, de la panelista y de su hermanito Luca.

Pero la situación no cambia en la vida real. Más allá de las imágenes publicadas en las redes sociales, madre e hija no se ven pero tampoco hablan. De hecho, la adolescente no le responde los mensajes de WhatsApp a su madre

La última vez que compartieron un evento público fue en una cena de gala e Unicef. Después de eso, nunca más se cruzaron. La nena no compartió ni Navidad ni Año Nuevo con su madre. Tampoco se fue de viaje a Europa con Nicole, Urcera y las pequeñas Allegra y Sienna.

Por entonces, los rumores indicaron que la propia Neumann se encargó de no firmar el documento para que Indiana pudiera salir del país e irse de vacaciones con su padre y con Viciconte a Punta Cana. El motivo era que no le hablaba desde hacía varias semanas. Lo que no sabía eran las razones de la pelea. La nena prefirió quedarse en la casa de sus abuelos en Mar del Plata antes que irse con su madre a Uruguay o de viaje a Europa.

Lo cierto es que ya pasaron tres meses y la modelo no volvió a ver su hija. Indiana no estuvo ni el viaje familiar a San Juan en diciembre de 2022, ni en la Navidad en Río Negro, ni en las vacaciones en Punta del Este, ni en la propuesta de matrimonio de Manu Urcera, ni en el viaje a España a mediados de enero y tampoco se cruzaron en febrero.

Al parecer, a las constantes discusiones entre madre e hija en medio de la convivencia por las exigencias tanto en el estudio como en diversas actividades extracurriculares, se le sumaron otros asuntos más complicados. Indiana no le perdona a su madre que ataque a Viciconte, alguien a quien ella considera una “segunda madre”. Las peleas mediáticas que tuvieron como protagonista a Cubero, Micaela y Nicole tuvieron una víctima principal: Indiana.

Por eso, lo primero que les pidió tanto a su padre como a Micaela fue que dejaran de realizar reclamos televisivos. Ambos les hicieron caso. Pero su madre, no respetó el pedido de su hija. Y habría atacado con dureza a Mica justo unos días después de lo que le había rogado la adolescente. Hubo un paso para que todo estallara. Por eso, a principios de diciembre, armó una valija con algo de su ropa y se quedó en lo de su padre.

Ahora, Cubero se muestra muy preocupado por la nula relación entre su hija y su ex. Pero no puede hacer casi nada. Aunque habló con su hija y le sugirió que retome el contacto con Nicole, ella se negó. Incluso se negó a escribirle por WhatsApp. Del otro lado, Cubero también se encargó de hablar con su ex. Pero, cansada, Neumann también se habría resignado a intentar retomar el vínculo.