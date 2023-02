El mal momento de Mercedes Ninci: “Nos distanció la distancia”

En diálogo con el portal Teleshow, la periodista Mercedes Ninci habló de la ruptura con el salteño Alberto Curi Aragón y contó cómo atraviesa esta dura situación.

Ninci conoció al hombre que fue el amor de su vida durante más de dos años, casi de casualidad. A la distancia y solo conociendo su historia de vida, la periodista se entusiasmó con Alberto Curi Aragón, que vivía en Salta y había atravesado una dura enfermedad.

A comienzos del 2020, unos meses antes de la pandemia de Covid-19, Mercedes y Carlos se encontraron en persona por primera vez y no se separaron más hasta ahora. En ese momento, la periodista oriunda de Córdoba relató en primera persona su historia de amor.

“Me enamoré antes de conocerlo. Su hermana Belén, con quién nos veíamos siempre en su peña de Palermo Hollywood, me hablaba con orgullo de Alberto. Me contaba que había tenido un cáncer de piel, luego necrosis de huesos en las rodillas y los pies, que había estado dos años en una silla de ruedas y que un día se levantó para subir el Aconcagua y luego siguió hasta la cima de las montañas mas altas del mundo. Yo no tenía posibilidades de encontrarlo porque estaba en Salta y supongo con pocas ganas de venir a Buenos Aires, donde había pasado por varios tratamientos muy traumáticos. Desde que me enteré de aquella historia en enero del 2017, comencé a soñar con verlo. Pero todo se hacía difícil. Me invitaba a sus cumpleaños en febrero en Salta pero ese mes es sagrado para nuestra familia. Todos los años nos juntamos en nuestra casa de Dolores en San Esteban, Córdoba, para pasar las vacaciones juntos. A comienzos del 2020 Belén me dice que vaya a la peña porque Alberto había viajado a Buenos Aires para hacer un curso de escritura. Cuando lo vi, me tembló el corazón como nunca me había pasado. Nos vimos tres días, después se fue a Salta y llegó la pandemia. Durante la cuarentena siempre hablábamos. Así me fue contando por tramos toda su historia tan dramática y resiliente al mismo tiempo”, contó.

“Con Alberto somos tan distintos y tan iguales a la vez. Yo disfruto del peligro citadino, (cuanto más lío mas me gusta la nota), él en cambio ama el riesgo que le puede deparar la furia de la naturaleza. Alberto, cuando no está de expedición, convive con el ritmo del bombo legüero de su peña. Yo, con el ruido del bombo de la protesta callejera”, describió a Teleshow hace unos años.

Sin embargo, esos dos mundos tan diferentes no se pudieron reconciliar. Por estos días circuló el rumor de la separación de la pareja y durante la tarde del viernes fue la propia Mercedes quien salió a hablar al respecto. “Nos distanció la distancia”, dijo en un juego de palabras exactas. Y enseguida agregó: “Fui la mujer más feliz del mundo durante el tiempo que estuvimos juntos y me quedo con ese lindo recuerdo”.

Con dolor, pero con la certeza de que la vida continúa, la periodista que tiene 4 hijos con El Tano, un camarógrafo de El Trece con quien estuvo en pareja 20 años, aseguró que “hoy por hoy vivo el día a día y no hago proyectos de nada”.

“Al principio pensé que iba a ser fácil tener un amor a larga distancia, pero con el tiempo se complicó”, explicó.