Abuelo de las gemelas que saltaron de un balcón en España: “Mi nieta me pidió desesperada volver al país”

Alana y Leila son los nombres de las dos adolescentes de 12 años que saltaron desde el balcón de su departamento en Barcelona.

En la tragedia, Alana falleció mientras que Leila continúa internada.

Durante la investigación del hecho, llevada adelante por las autoridades locales, se descubrió que ambas niñas sufrían de bullying en el colegio por su condición de argentinas, y por la decisión de una de ellas de llevar adelante un cambio de sexo.

“Anteayer hablé con mi hijo y me dijo ‘papá vamos a hacer lo que quería Alana”. Alana desde que llegó no la pasó bien y se quería venir hace dos meses atrás”, contó Gustavo Lima, el abuelo de las gemelas.

En medio del difícil momento, Gustavo contó que Alana lo llamó por teléfono pidiéndole volver a Argentina.

“Me llamó a las 4 de la mañana desesperada, ellas me dicen Gustavo, no me dicen abuelo. Me dice ‘Gustavo, te extraño mucho, quiero estar en tu casa’”, recordó el hombre.

“Yo no me di cuenta la verdad, nadie se dio cuenta porque quizás la hubiésemos asistido de otra manera, le hubiésemos dicho que esto de cambiar de sexo, querer ser otra persona no es grave y lo acabo de ver ahora. Yo veo la gente en la calle, cuando van hacia las marchas, lo miré con indiferencia y ahora me tocó a mi, dije ‘era esto nada más, era esto, no es tan grave’”, reflexionó el hombre.