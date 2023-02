Polémica por la foto de Macri junto a Messi y el “Dibu” Martínez

La foto del ex-presidente neoliberal Mauricio Macri junto a los campeones del mundo, Lionel Messi y Emiliano “Dibu” Martínez, en contraste con la decisión de la Selección Argentina de no asistir a Casa Rosada tras su consagración en Qatar, levantó sospechas en el oficialismo, y generó polémica, sobre todo en las redes sociales.

En su carácter de presidente de fundación FIFA, Mauricio Macri, participó de entrega de los premios The Best, donde la Argentina se llevó el trofeo al mejor jugador, mejor arquero, mejor técnico, y mejor hinchada.

Lionel Scaloni renovó contrato y ganó el The Best a mejor DT.



Lionel Messi ganó el The Best a mejor jugador.



Dibu Martínez ganó el The Best a mejor arquero.



La hinchada de Argentina ganó el The Best a la Mejor Afición.



