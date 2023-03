Se conocieron nuevos datos del sufrimiento de las gemelas argentinas en Barcelona: “Las encerraban en una sala congelada”

Según contaron los alumnos del colegio de Barcelona, cuando las nenas respondían a los ataques, por su conducción de argentinas, les aplicaban una sanción peor que a sus agresores.

Cuando sus compañeros de escuela las agredían y se burlaban de ellas, Alana y Leila se defendían. Y, por hacerlo, las autoridades del colegio las castigaban.

“Esto es lo que recogí en la propia localidad de Sallent: que ellas, a veces, intentaban defenderse pero que, en ese momento, entendían en el instituto que era un ‘quid pro quo’ (‘una cosa por otra’), es decir, ‘tú haces y ellas también hacen’, pero que ellas eran castigadas más severamente”, cuenta a Clarín Carmen Cabestany, una profesora que preside la asociación española No Al Acoso Escolar (NACE).

Cabestany participó el martes por la tarde en la marcha del silencio que recorrió las calles del pueblo de 6.700 vecinos en el que las gemelas argentinas vivían desde 2020 con sus papás y su hermano dos años menor que ellas.

Detrás de una pancarta en la que se leía “Queremos justicia. Una guerrera y un ángel. Alana y Leila”, decenas de personas pedían frenar el acoso escolar que provocó lo que los españoles ya denominan “la tragedia de Sallent”: el salto al vacío desde un tercer piso de las nenas de 12 años.

Alana murió al caer. Leila sigue internada en el hospital de Sabadell, con la mandíbula quebrada, fracturas en los brazos y un pulmón comprometido.

Según el testimonio de algunos alumnos de la escuela pública Llobregat de Sallent, donde Alana y Leila cursaban primer año del secundario, defenderse de las agresiones que padecían durante el horario escolar les valía a las gemelas un doble castigo: horas de reclusión en una sala congelada. Y cuando la penitencia se hacía extensiva a sus agresores, casi siempre a Alana y a Leila les tocaba la peor.

“Supe de dos castigos: dejarlas solas en lo que llaman ‘la nevera’ (la heladera), una sala muy fría. Y, por otra parte, expulsarlas pero por más tiempo de lo que expulsaban a los otros”, dice la presidenta de la asociación que lucha contra el bullying en España.

“Esto fue lo que a mí me dijeron. Que a veces las tenían seis horas castigadas en ‘la nevera’. Y que otras veces, castigaban a las dos partes, pero a unos los castigaban menos y a ellas las expulsaban por más tiempo”, detalla.

“Las actuaciones no son fáciles en casos de acoso escolar. Estamos bajo la ley del silencio, pero hay que intentar aclarar frente a qué estamos, qué ha pasado -insiste-. Y no solamente ver lo aparente. Muchas veces vemos la punta de iceberg pero no vemos lo que hay debajo.”



La escuela pública de Sallent, que en 2019 cumplió 25 años, no activó ningún protocolo anti-bullying. El padecimiento de las gemelas en el aula, aparentemente invisible para la dirección del colegio, se volvió insoportable para ellas.