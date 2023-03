Simbólica política anunció que deja su banca en el Congreso: “ya no es lo que era”

La diputada por Consenso Federal, Graciela Camaño, informó en una entrevista con radio La Red, que abandonará su banca en el Cámara de diputados por considerar que la institución “ya no es lo que era antes”.

En medio de críticas contra el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández, la dirigente política que ocupa una banca hace casi una década, comentó los motivos por los que considera dejar su espacio en el Congreso.

“Son muchos años y no estoy conforme con el resultado final. Quedan muchas leyes en el camino y el Congreso ya no es lo que era antes. Había un debate político más honesto, hoy no existe el debate político, existe esto de buscar cómo generar adeptos y un dirigente político no puede tener como primer objetivo la generación de adeptos”, precisó.

Y remarcó el daño que cree las redes sociales le han generado a la política. “Deberíamos prohibir que los dirigentes políticos usen las redes sociales. Porque entonces tendrían un pensamiento muchos más profundo, y no solamente un pensamiento que los vincule con un ‘Me Gusta’”.

Sobre Fernández y su discurso de inicio de sesiones ordinarias especificó, “no habló para la Asamblea Legislativa, lo hizo para el kirchnerismo” y remarcó que el contenido de la disertación tenía como fin “conseguir votos”.

Al ser consultada sobre la situación actual del país consideró que “no está tan mal como dice Cambiemos, ni tan bien como dice el Gobierno. Hay un cambio en los hábitos de las personas por la incertidumbre que te generó la muerte de la pandemia…La gente ahora quiere vivir el momento”