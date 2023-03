Mercedes Ninci afronta un complicado momento: “Es algo muy triste”

La periodista, Mercedes Ninci, brindó por primera vez algunos detalles sobre su separación del empresario Alberto Curi Aragón.

Entrevistada por el Pollo Álvarez para Nosotros a la Mañana, Ninci se sinceró sobre los la distancia en la pareja. “Yo la historia de cómo terminó no la voy a contar, me la quedo para mí. Es una historia muy particular”, comenzó la periodista al ser consultada por el accionar de Curi Aragón.

El columnista, Juan Etchegoyen, le preguntó sobre la fecha en la que se había provocado el quiebre y está respondió: “Estamos separados desde diciembre. Lo que pasa es que mucha gente lo sabía pero no lo contó por otros motivos. Hay motivos en el medio que son bastante dolorosos” y sumó: “Es algo muy triste y me lo guardo para mí, hay cosas que no voy a contar, no puedo”.

¿Vos creías que estaba todo bien y fue como de golpe?”, indagó Mariel Di Lenarda. “Sí, pero pasó algo importante en el medio que no lo puedo contar. En realidad, sabés qué me pasaba, yo pensé que iba a poder estar con él toda la vida. Él también me decía lo mismo. Pensé que Dios lo había hecho para mí pero bueno, me equivoqué”, aseveró Ninci.

“Estoy bien, remando como siempre. La distancia fue difícil, yo trabajo todo el día y a toda hora. Tengo cuatro hijos. Él trabaja mucho y sobre todo los fines de semana porque tiene la estancia. Entonces, era difícil vernos”, agregó y afirmó que la pareja no quedó en buenos términos, “yo no hablo con él desde enero. Quiero aclarar que no pasa por terceros en discordia”, concluyó.