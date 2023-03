Cinthia Fernández estalló contra los padres del colegio al que van sus hijas: “¿No les da asco?”

La mediática Cinthia Fernández se enojó con los padres de los niños que comparten colegio con sus hijas e hizo su descargo luego de que las pequeñas Charis, Bella y Francesca volvieran de los primeros días de clases con piojos en la cabeza.

A través de historias de Instagram, la modelo apuntó contra los adultos y los invitó a reflexionar.

Este primero de marzo, los niños volvieron a la escuela y la modelo aprovechó la ocasión para hacerle un tratamiento contra los piojos, luego de haberlas llevado a la colonia de vacaciones.

Sin embargo, al segundo día de colegio, Cinthia se estalló de furia al notar que sus hijas volvieron con piojos e hizo su descargo a través de las redes sociales.

“¿Pueden entender que antes de arrancar el colegio les hice tratamiento de piojos y a los 2 días vuelven así?”, escribió en la primera historia junto a una imagen de un papel con los parásitos.

La modelo roció la cabellera de sus hijas con agua y vinagre, una receta casera que se utiliza hace muchos años.

En la segunda imagen, recopiló más insectos y explicó su indignación: “De verdad no puedo entender que las madres y los padres, antes de empezar las clases, no despiojen a los chicos. De un día a otro me vuelven así, cuando les hice un tratamiento para limpiarlas de las colonias. ¿Posta no les da asco? ¿No se fijan si sus hijos se rascan?”.