El desgarrador mensaje de Cecilia Roth por la muerte de su colega María Onetto

La actriz compartió en su cuenta de Instagram un posteo muy sentido para su compañera de oficio fallecida el jueves pasado.

“Te miro, siempre te miro y te escucho , también siempre. Me hipnotiza cada palabra, cada pregunta qué haces, que te haces. Enigma. Dueña del secreto de los escenarios vacíos y de los dolores incurables”, comienza el texto que acompañó con una foto de Onetto.

Y continuó: “María. Quiero volver a recordar tus palabras entrelazadas, dichas a tu manera, formando oraciones irrepetibles. Recuerdos que juegan a las Escondidas en campos imaginados donde no existen señales de final. Te veo venir, volver del misterio con una sonrisa triste y callada. Salgo a buscarte y no estás. Nuevamente no estás. Quédate así, ahí donde aún te pueda ver. El universo es todo tuyo y de tus secretos. Tranquila amor que el viento es suave y estamos contigo”, culminó Roth.

El jueves 2 de marzo a la tarde la Asociación Argentina de Actores dio a conocer la noticia de la muerte de María Onetto, a los 56 años. Con el correr de las horas se supo que la actriz estaba atravesando una profunda depresión, y la policía encontró el cuerpo de la actriz, sin vida, en su casa de Palermo.