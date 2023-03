Corrieron del aire a Víctor Hugo Morales y crece la preocupación por el giro editorial de C5N

Tras la variedad de especulaciones que se tejieron en el día de ayer en torno a la renuncia del prestigioso periodista Víctor Hugo Morales a la señal C5N, donde en un principio se habló de problemas de pagos por parte del canal, hoy el célebre relator salió a aclarar la cuestión.

La desvinculación de Víctor Hugo finalmente tuvo que ver con el corrimiento y achicamientos de tiempos de pantalla, inaceptable para el periodista en pleno año electora.

En las últimas horas he visto distintas versiones al respecto de mi salida de C5N y quiero aclarar la situación. Estuve 7 años trabajando a gusto y libremente en el canal. Tengo muchos amigos y un recuerdo permanente. No puedo más que expresarme con gratitud. 🧵 pic.twitter.com/h0kqwedIe0 — Víctor Hugo Morales (@VHMok) March 7, 2023

“En las últimas horas he visto distintas versiones al respecto de mi salida de C5N y quiero aclarar la situación.”, explicó Morales en su cuenta de Twitter.

“Estuve 7 años trabajando a gusto y libremente en el canal. Tengo muchos amigos y un recuerdo permanente. No puedo más que expresarme con gratitud.”, formuló el conductor.

“Llegado este año el canal hizo un ofrecimiento que no me dio ninguna alegría porque me reducía muchísimo la participación y justamente en un año electoral. No voy a especular con qué pudo haber motivado eso, sino que lo voy a tomar en términos televisivos.”, explicó VHM.

“Cientos de profesionales andan deseosos de trabajar en televisión y no tienen a veces la oportunidad de tener un programa una vez por semana. Yo he tenido 7 años todos los días haciendo televisión en este periodo y por consiguiente no voy a mostrarme quejoso.”, planteó.

“Si voy a decir que no es real que haya una deuda. El canal no me debe un peso. No es cierto lo que se ha difundido. Siempre han hecho esfuerzos muy grandes para sostener los pagos en las épocas en las que les querían robar el canal.”, explicó.

“En cuanto a la salida, el canal tiene derecho a buscar su propia agenda, su propia idea. A mi no me servía lo que el canal me ofreció para este año y yo manejo mi carrera con un sentido de la dignidad muy profundo. Para mí es un elemento esencial. Sino no puedo vivir.”, sentenció.

Ahora queda especular sobre las razones de las autoridades del canal para prácticamente barrer del aire a Víctor Hugo, quizás un nuevo giro ideológico de la señal para adaptarse a una posible victoria de Juntos por el Cambio en octubre.