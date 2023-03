Se conoció el motivo por el que Romina Uhrig no quiere meterse en la pileta de Gran Hermano

Romina Uhrig siempre fue criticada en las redes por no meterse a la pileta de Gran Hermano (Telefe).

Pese a las altas temperaturas que azotaron Buenos Aires durante todo el verano, el ex-diputada siempre parece escaparle a la bikini.

En medio de un sinfín de especulaciones sobre su decisión, apareció la ex-participante Daniela Celis para ponerle fin a los mitos y contar el verdadero motivo:

“Tiene muchos complejos”, contó sin filtro al aire de Mañanísima (Ciudad Magazine).

Pestañela recordó que la exdiputada le comentó que antes de ingresar a la casa se había hecho una cirugía estética, y que por eso no podía exponer las cicatrices al sol.

“Dos días antes de entrar le sacaron los puntos y tenía que cuidarse para que no le quedaran marcas”, agregó.

Por último, reconoció que Romina le criticó su aumento de lolas, aunque se lo dejó pasar: “A mí una vez me dijo algo de la cicatriz de mi operación, como que estaban mal, y yo lo tomé como una crítica constructiva, no me pareció mala leche”.

En varios videos que circularon en Twitter, se comprobó que Uhrig se refrescó en dos oportunidades, aunque no lo hizo en microbikini, como el resto de sus compañeras.