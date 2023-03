Isabel Macedo sufrió un accidente en su casa y terminó en el hospital

Isabel Macedo sufrió un accidente doméstico este jueves por la noche luego del festejo de uno de los tres hijos de Juan Manuel Urtubey, su actual pareja y padre de sus hijas Isabel y Julia.

En su cuenta de Instagram la actriz le comunicó a sus seguidores que estaba en urgencias producto de un gran golpe que sufrió por una caída.

Casi al instante informó que los controles que le habían practicado los médicos que la atendieron en urgencias resultaron bien y solo sufría un gran golpe y dolor corporal.

“Así terminé la noche, bañándola a Belita me resbalé y me di tremendo golpe. Puedo mostrarlo porque ya estoy bien. Pero me pegué un susto inmenso”, expresó

Y agregó: “Solo fue un golpe gracias a Dios. Gracias Meri por quedarse con mis hijas. A Fede por ayudarme a inmovilizar. A Fernando y a Martín y a las médicas divinas. Y a Juan Manuel Urtubey por haber llegado a los dos segundos a la clínica”.