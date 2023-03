Cómo ganar y divertirse en el casino online

El actual auge de los casinos online ha hecho que los juegos de azar vuelvan a estar más de moda que nunca. No en vano, hablamos de una práctica que, según los expertos, se remonta al 2600 a. C y a civilizaciones como la Asiria o Sumeria. Es por ello que hemos decidido lanzarnos a mostraros algunos de los trucos y consejos más destacados para jugar con las suficientes garantías.

Los casinos: ocio y negocio

Hablar de juegos de azar es hacerlo de la ruleta, el blackjack o el póker. No obstante, si hay algo que, por antonomasia, se nos venga a la cabeza al mencionarlos esos son los casinos. Y conviene tener en cuenta que, a pesar del auge tecnológico y la actual proliferación de multitud de plataformas online, dichos centros surgieron físicamente en Italia durante el siglo XVII como un espacio destinado a canalizar diferentes alternativas de ocio y entretenimiento. Posteriormente, su éxito llevó al gobierno italiano a legalizarlos. Dando lugar, allá por el año 1638, al primer casino registrado oficialmente.

A partir de ahí, y como os podéis imaginar, su componente social acabó conviviendo con su carácter empresarial. ¿A dónde vamos con todo esto? Sencillo, antes de plantear nuestra estrategia de juego en un casino debemos tener claro que, más allá de su vocación de activo de ocio, nos encontramos ante un negocio con todas las de la ley.

Un poco de cabeza

El primer paso a la hora de participar en juegos de azar pasa por tener claro tu presupuesto y limitaciones. La idea es pasar un rato entretenido y no poner en riesgo tu economía. Y esto es algo que incluso los propios casinos comienzan a fomentar. No en vano, cualquier negocio quiere que sus clientes estén contentos y regresen. ¿Cómo lograrlo? Sencillo. Lo ideal en estos casos pasa por empezar con apuestas pequeñas y juegos sencillos. Ser capaz de administrar tu propia estrategia de juego no solo hará que multipliquen tus posibilidades de éxito sino que también aportará un plus de tranquilidad que te hará disfrutar el doble.

Es hora de divertirse

Y si lo primero a tener en cuenta a la hora de introducirte en los juegos de azar es comprender el riesgo, lo segundo pasa por entender que estamos, y hablamos de los casinos online, ante plataformas plagadas, precisamente, de juegos. Y eso implica dos cosas. ¿La primera? El factor principal a tener en cuenta a la hora de jugar es la suerte. Por lo que, más allá de cualquier tipo de estrategia, debes tener en cuenta que dicha cuestión siempre va a estar presente en tus partidas. La segunda… ¡diviértete! Más allá de la aleatoriedad y el azar, el componente lúdico es otro de los principales pilares sobre los que sustentar dicha industria. Un consejo: comienza por los juegos que más te gusten o mejor se te den. Siendo la ruleta uno de los juegos más demandados por los principiantes.

Cuestión de rentabilidad

Un casino online no deja de ser una empresa y como tal busca tener beneficios. No obstante, dicho porcentaje no es el mismo en cada juego. Por lo que, más allá de nuestros gustos personales, resulta interesante estudiar los juegos que cuenten con un margen de beneficio (fijo o variable) superior. Siendo recomendable apostar, nunca mejor dicho, por los que tengan una rentabilidad que sobrepase el 90%. Por otro lado, también conviene tener en cuenta la tasa de RTP (retorno). Ya que se trata de una cifra que suele oscilar bastante de una plataforma a otra.

Controla las emociones

Unas líneas atrás hablábamos de la importancia de divertirse mientras jugamos. No obstante, tampoco conviene desenfrenarse por completo. Y es que mantener la cabeza fría y controlarlas emociones resulta vital para jugar de forma inteligente y efectiva. Somos conscientes de que lograr el equilibrio entre cabeza y corazón no siempre es sencillo, pero os podemos asegurar que es posible si realmente nos lo proponemos.

La seguridad lo primero

Aunque es cierto que la proliferación de normativas y el actual amparo legislativo es toda una garantía, nunca está demás asegurarse de que nuestro casino online ofrece un servicio seguro, justo y fiableque garantice la preservación de un elemento tan importante como la privacidad. No os preocupéis, más allá de un entorno web sencillo, que inspire confianza y tenga a mano todas las condiciones de juego, la presencia de diferentes sellos de juego seguro y responsable son la mejor señal de identidad de cualquier casino online que se precie.

Conoce las reglas

Una de las grandes virtudes de los juegos de azar es que, ya seas un jugador experimentado o primerizo, resulta accesible para todo el mundo. No obstante, nunca está demás conocer las reglas y el sistema de funcionamiento de cada juego. Y es que, más allá del componente aleatorio, tener bien atadas las normas y asimilarlas siempre va a ser un punto a nuestro favor. En definitiva, y esperamos que este texto os haya servidor para comprenderlo, nos encontramos ante un mundo tan fascinante como complejo en el que lo primordial pasa por jugar con cabeza y, sobre todo, divertirnos.