Periodista de TN se suma a la lista de denunciados por abuso de menores

Lucas Benvenuto, que denunció a Jey Mammón por haber abusado sexualmente de él en la adolescencia, sumó nombres de “acosadores” famosos de la televisión argentina.

En un vivo de Instagram Lucas también señaló al reconocido conductor Marley, y en un posteo de redes sociales apuntó contra el periodista de Todo Noticias, Osvaldo Bazán.

Osvaldo Bazán.

“No sé si escucharon que hay otro conductor de Telefe que salió otra persona a decir que también lo acosaba cuando era niño. Todos sabemos quién es el otro conductor… creo que viaja por el mundo me parece”, dijo Benvenuto.

Y reclamó: “Nadie se anima a decir, así pasó conmigo y saben qué hace eso, retrasa las cosas”, agregó. En esa misma transmisión por Instagram, Lucas relató el calvario que vivió junto a Jey Mammon.

Allí el joven relató que fue obligado a tener relaciones no consentidas en varios momentos cuando tenía 13 años y el conductor de tevé de 32 años.

En tanto, a través de las redes sociales, se conocieron comentarios de Benvenuto de hace un tiempo en el que mencionaba a Osvaldo Bazán.

“A los 17 años sabiendo que yo era menor de edad, también, quería encontrarse conmigo para gar…. No hace falta ser famoso para encontrarte con estos soretes. La debilidad de un niño adolescente no tiene que tener duda alguna. Estas cosas no pueden pasar más”, escribió el joven.